Kapkaç şüphelisi, kamera görüntüsünden belirlenerek yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde tespit edilerek, yakalandı.

Olay, 18 Nisan'da, Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan kadın, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtığını belirtip, şikayetçi oldu. Kadının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının elindeki telefonun, peşinden gelen kişi tarafından çalındığı ve ikili arasında kısa süreli arbede yaşandığı görüldü. Yapılan kimlik tespitini ardından şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-04-21 14:49:45



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