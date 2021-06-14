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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den gençlere halı saha ve z kütüphane

İHA

Şahinbey’den gençlere halı saha ve z kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 60 okula 60 Z kütüphanesi yapan Şahinbey Belediyesi, Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’na yaptığı Z kütüphanesini ve halı sahayı hizmete açtı.
Şahinbey Belediyesi, gençlerin daha iyi şartlarda ve ortamlarda ders çalışabilmeleri için 75. Yıl Mahallesi’ndeki Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’na yapılan Z kütüphanesini ve halı sahayı hizmete açarak gençlerin ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

“Hayata dokunan projeler”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin hayata dokunan önemli projeler yaptığını belirterek, “Ben Çanakkale’den geldim. Çocuklarımız Çanakkale’ye gelirken öğrencilerimizin oradaki programlarını bizler planlıyorduk. Şahinbey Belediyesi’ni o zaman tanımıştık. 2015 yılından 2020 yılına kadar vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi oraya yaptıkları ziyaretlerle tanımıştık. Şahinbey Belediyesi hayatın her alanına dokunan kıymetli projeler yapıyor. 1 milyon 250 bin nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip bir ilçeyiz. 270 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en fazla öğrencisi olan ilçeyiz. Bu rakamlar devasa rakamlar ve beraberinde birçok sıkıntıyı ve problemi beraberinde getiriyor. Ama hamdolsun. Çocuklarımıza birlikte iyi bir gelecek sunma azmi bizleri güçlü kılıyor ve birçok sorunu el birliği ile çözebiliyoruz” dedi.

“Eğitime desteğimiz ve yatırımlarımız devam edecek”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime verilen desteklerin devam edeceğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde gerek eğitim malzemeleri gerekse spor faaliyetleri anlamında birçok destek sağlıyoruz. Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’muza 5 tane bilgisayar, bin tane kitap seti, 3 tane tenis masası, 144 tane top dağıtımı, boyama seti, deneme sınavı kitapçıkları, 3 bin 945 adet kitap, 169 tane tablet dağıttık. Z kütüphanenin içini tam donanımlı hale getirdik. Ayrıca bir tane halı saha yaptık. Şuana kadar okullarımıza ve parklarımıza öğrencilerimizin ve gençlerimizin kullanması için 215 tane halı saha yaptık. 545 bin tane spor ayakkabısı dağıttık. Başarıyı ödüllendirmek adına 6 tane takdir belgesi alan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Toplamda 20 bin bisiklet dağıtımı yaptık. Sağlıklı beslenme adına 117 bin beslenme kabı dağıttık. 24 tane fitness salonu bir tane spor köyü yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak Şahinbey’deki okullarımıza 30 tane Milli Eğitim Bakanlığımız 30 tanede Şahinbey Belediyemiz olmak üzere toplamda 60 tane Z kütüphanesi yaptık yapmaya devam ediyoruz. Akkent’te 40 bin metrekare inşaat alanı olan Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olacak olan kütüphanemizin yapımına başlayacağız. Mimarisi ve fonksiyonları ile muhteşem bir kütüphane olacak. TEKNOFEST’te katılacak olan okullarımızdaki tüm takımlara sponsor olacağız. Bilim ve teknolojiyi destekliyoruz desteklemeye de devam edeceğiz. Halı sahamızın ve Z kütüphanemizin okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok şanslı bir ilçeyiz”
Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediyesi’nin eğitime vermiş olduğu yatırımlardan bahsederek, “Sadece Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’nda değil İlçemizin 331 okulunda eğitimi birinci önceliği olarak görüp bizimle ilgili projeleri yüzde yüz destekleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na 13 bin eğitimcimiz adına teşekkür ediyorum. Şahinbey ilçemizde 10 bin başarılı öğrenciye bisiklet hediye edildi. Gençlerimiz bir taraftan spora teşvik edilirken diğer taratanda başarının ödüllendirilmesi var. Bizim arayıp da bulamadığımız her şeyi başkanımız bize tahsis etti. Öğrencilerimize 51 bin tablet dağıtımı yapıldı. Çocuklarımızın gelişimi için halı saha ve Z kütüphanesinin yanı sıra tüm öğrencilerimize vermiş olduğu kitap setleri ile Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 922 ilçe arasından en şanslı ilçe olduğumuzu hissettiriyor” şeklinde konuştu.

“Başkanımız Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum”
Okul Müdürü Serkan Sert ise okula verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Okulumuz 32 derslik bin 883 öğrencimiz ve 114 öğretmenimiz bulunuyor. Okulumuza Şahinbey Belediyesi tarafından halı saha ve Z Kütüphanenin yanı sıra okul öncesi eğitim alan öğrencilerimize 170 adet kırtasiye ve eğitim seti, 8. sınıf öğrencilerimize 224 adet sınavlara hazırlık seti, üst üste 6 takdir alan 44 öğrencimize bisiklet hediye edildi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından Şehit Adem Yavuz Orta Okulu’na yapılan halı saha ve Z Kütüphane’nin açılışı yapıldı. Düzenlenen törene Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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