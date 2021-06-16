Bilirkişi: Duygu Delen'e psikolojik otopsi yapılmalı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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SANIK EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Gaziantep'te, Duygu Delen´in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-16 18:06:52



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