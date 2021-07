Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 9 bin tavuk dağıtımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçileri desteklemek amacıyla 9 bin adet yumurtlama oranı yüksek tavuk dağıttı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol ile İslahiye ilçesinde bulunan ve çiftçilik ile uğraşan kadınlara katkıda bulunmak, bölgenin coğrafi koşullarına uyumlu, yumurtlama oranı yüksek, aşıları yapılmış ve hastalıklara karşı yüksek dirençli sağlayan İslahiye’de 9 bin toplamda 50 bin adet Ataks cinsi yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen destek projesi kapsamında her kadın çiftçiye 15’er adet olmak üzere 9 bin adet hibe edilen tavukların dağıtımı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler tarafından yapıldı.



Yaptığı konuşmada kadın çiftçilere yönelik yapılan tavuk dağıtım projesi haricinde yapılan ve yapılacak olan projelere yönelik bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz İslahiye’yi çok özel seviyoruz. İslahiye’nin yüreğimizdeki yeri çok fazla buraya da gelirken, büyük bir özlemle geldik bu güzel ev sahipliğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem milletvekilliğimiz hem bakanlık dönemimizde en büyük yatırımları buraya yaptık, ilk sosyal konutu Şamil kardeşimle biz İslahiye’ye yaptık. El ele verince kardeş olunca karıncalar gibi çalışınca da üstesinden gelemeyeceğimiz bir iş yoktur. İlk göreve geldiğimizde iş arkadaşlarımızla bir iş takvimi yaptık Cumhurbaşkanımızın desteğiyle o kadar iş başardık ki yol medeniyettir dedik Nizip ile İslahiye ‘yi karşılaştırdık Nizip’te bütün alt yapı bitmiş Nurdağı ve İslahiye’de altyapı çalışmalarının yapılmadığını gördük. Eğer Cumhurbaşkanımız, Cumhur ittifakımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız Şamil kardeşimiz olmasaydı biz bunları başaramazdık, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Şamil bey cesarettir, mücadeledir. Klavuzlu Barajı’nıda Şamil beyin sayesinde bitireceğiz. Artık yeni Türkiye’ye İslahiye’yi hazır etmemiz gerekiyor. İslahiye’linin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Şu pandemi dönemini geride bıraktıktan sonra İslahiye için çok güzel günler, çok güzel projeler bizi bekliyor. Sizde bir belediye başkanı var Kemal başkan odasına girmiyor millete diyorlar ki odandan çık Kemal başkan da odasına girmiyor. Bizim çok hızlı sürede doğu Akdenize açılmamız lazım, amanosun tünellerini açmamız lazım dağları delmemiz lazım aşk ile çalışınca bu dağların hepsi delinecek, şimdi elimiz daha da kuvvetlendi cumhurbaşkanımızın merkez karar yönetiminde Şamil bey burayı bilen daha önce beraber iş yaptığımız alt yapı sorununu çözdüğümüz bir vekilimiz var. Mazeret yok şikayet etme çare bul İslahiye için İslahiyeliler için yapacak çok işimiz var. Organize kuracağız, gençlerimizin iş sorununu çözeceğiz, Huzurlu Yaylasını yayla turizmine açacağız. Buraya kurulan organize ile nasıl merkez organize şehri oldu ise burası da sanayi şehri olacak bu yapacağımız çalışmayla sonunda binlerce insan iş sahibi olacak" dedi.



“İstekler sınırsızdır imkanlar, imkanlar sınırlı”



Taşdoğan yaptığı konuşmasında bir yandan İslahiye’nin kalkınması için Hassa tüneli ismi ile bilinen onla uğraşıyoruz bir yandan İslahiye’de işsizlik sorununa katkı ve Türkiye ekonomisine katkı için organize sanayi bölgesinin kurulması ile uğraşıyoruz. Bir yandan şimdi ayağımızın tozu ile geldik Altınüzüm bölgesinde kurulan kanalizasyon atıklarının arıtılması ve doğaya zararsız bir şekilde sunulması ile ilgili yapılan projeyi Gaski Genel Müdürümüz Hüseyin bey bize anlattı. Bir yandan bu hizmetler devam ediyor. Değerli hemşehrilerim istekler sınırsızdır, imkanlar sınırlı, sınırlı imkanları da adil bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Büyükşehir hizmetleri paylaşırken, biraz İslahiye‘yi özel geçiyor. Bilginiz olsun Kemal başkan ne yapıp ne ediyor hizmeti koparıyor, en güzel hizmetler İslahiye ‘ye gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programda söz alan Belediye Başkanı Kemal Vural projenin İslahiye’de yapılan bir programda ortaya çıktığını öne sürerek, "Bu proje bu bahçe de doğdu Fatma hanımla vali bey İslahiye ‘ye gelmişti. Biz bir çok kesime yardımcı oluyoruz. Köydeki kadınlarımızı da işin içine sokalım annelerimizden gördüğümüz gibi üretime katkıda bulunsun. Amacımız şuydu arkadaşlar bugün 2530 tane yumurta elde edersem köyde bu aileye büyük bir gelir yemek artıkları ile de biz bunları besleriz bizim en büyük ihtiyacımız üretim bunu biliyorsunuz. Biz daha önce bir çok şeyimizi köyde üretiyorduk, ama şimdi sütümüzü yoğurdumuzu yumurtamızı marketten alıyoruz. İnşallah üretime katkı sağlar, bu proje diye düşünüyoruz. Şamil beyden ve Muhittin beyden ilçemize katkıda bulunmak amacı ile sulama kanallarının ve Huzurlu Yaylası’nın yolu ve elektriği konusunda yardımlarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



“Buranın kaynaklarını başka bölgeye aktaran kim olursa olsun burunlarından fitil fitil getireceğiz”



AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, “Sözümü çok fazla uzatacak değilim. Görüyorum ki, bu dağıtılacak olan atak helikopteri almak isteyen, atak denilince ben Fatma hanım helikopter dağıtıyor zannettim. Bu gerçekten güzel bir şey kıymetlidir. Bu süreçte gıdanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Şunu gördük ki, gıda bir İHA kadar, SİHA kadar, Atak helikopteri kadar önümüzdeki dönemde stratejik bir ürün haline geldi. Bugün Gaziantep’te 5 organize sanayi bölgemizde inanılmaz bir üretim kapasitesi var. 5 organize sanayi bölgesinde yer kalmadı, 6.’sı kuru diyorum. İlçeleri saymıyorum ve harıl harıl her yer çalışıyor. Bunun sebebi bu sürecin aslında biraz da krizi fırsata çevirmeyi de iyi biliyoruz. Ciddi bir tecrübemizle oluştu bu konuda. Hem Avrupa’ya hem dünyanın birçok ülkesine ciddi bir ihracatımız var. Eğer Türkiye bu süreci kendi lehine çevirmeseydi belki de Avrupa birçok gıdayı bulmakta zorlanabilirdi. Bu bölgenin en önemli sorunlarından birisi sulamadır. Sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin sorunlarından birisi sulamadır dolayısıyla sulama projeleridir. Klavuzlu Bizim hayatımız klavuzlu bizim çocuğumuz gibi baktığımız çok önemli bir sulama projesidir. Beni biliyorsunuz, ben bir esnaf çocuğuyum, ben ve yakınlarımın 1 metrekare arazisi yoktur. Bu araziler muhtemeldir ki burada oturan ve traktörle buraya gelen bacınızın arazisi var. Bütün bu kavgamız niye bunu şunun için söyledim. Kişisel bir hesabımız yok. Bu toplum zenginleşirse herkes bundan nasiplenir. Biz de bundan dualarınızdan nasipleniriz ve biliyoruz ki, her hayırlı hizmet yapıldığında insanlar zamanda bizi unutur. Ama derler ki, bunu yapandan Allah razı olsun. Biz biliyoruz ki, bu dua edildiğinde Biz de kendi nasibimizde dışarı alırız. 1 Temmuz 2018 itibarıyla kılavuzlu kanalı 48 kilometre bitti. Yani Kahramanmaraş’tan akan suyu Tahtaköprü Barajı’na kadar getirdik. Bu su barajdan aşabilir diye tahta köprü barajı’nın seviyesine 11 buçuk metre yükselttik yani 3 yıldır kanalımızda su var gözümüzün önünden su akıyor. Ne yazık ki, sizler bu sudan yararlanamıyorsunuz. 2017 yılı ocak şubat ayında hem Nurdağı’nda hem İslahiye’yi kapsayan bölümünün ihalesini bitirdik. Bakın sulama şebekesinin ihalesi 2017 yılı temmuz ayında kesinleşti üzerinden 4 yıl geçti. Şu oldu, bu oldu bunlara çok fazla girmeyeyim ama gelinen nokta şu Nurdağı’nda sulama projesinin Nurdağı bölümünde 1 liralık harcama yapılmadı. İslahiye bölümünde 2020 yılı sonu itibarıyla geçen yıl sonu itibarıyla harcanan toplam para 10.6 milyon lira yani 10 milyon lira onu da belediye başkanımızın uyarısıyla belediye başkanımız ile konuşarak bu mevzuyu çözmüştük. Bu yeni sürece hızlı girdik herkes elini taşın altına koydu ve bu projeye bu 2021 yılında toplam 171 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 91 milyon lirası Maraş bölümü 80 milyon lirası ise İslahiye bölümü için ayrılmıştı ne yazık ki geçtiğimiz günlerde 1520 gün önce elimizden bu 80 milyon lirayı kaptılar sulama projesinin İslahiye bölümünde şu ana kadar harcanan toplam para 2 milyon lira geçmiş harcamalarda düşündüğümüzde toplam para yaklaşıp 12 buçuk milyon lira Nurdağı’nda 1 lira bile yok ve şu ana kadar hem Nurdağı’nda hem İslahiye’de 1 metre boru döşenmiş değil, acı gerçeği bilelim ki verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini daha iyi görelim. Yeni dönemde inşallah hani bazen hayır bildiğiniz şeyde şer şer bildiğiniz şeyde hayır var derler buradan bir ders çıkarmamız lazım eğer biz birlik olmazsak beraber olmazsak aramıza birilerini nifak sokarsa ayrışırsak ve çatışırsak birileri gelir o parayı başka bir projeye götürür, yani bu ülkenin kaynakları var. Önemli olan şey en azından kendi bölgemiz açısından bu kaynakları bu topraklara ne kadar getirebiliyoruz, ona bakalım. Şimdi büyük bir heyecan ve hararet oluştu en azından önümüzdeki yılı kurtarırız diye düşünüyorum. Ya kurtaracağız, ya kurtaracağız ben buradan açık söylüyorum. Hiçbir şekilde buranın kaynaklarını başka projeye kaydırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer olursa ister bakan olsun, ister bilmem ne olsun görevi ne olursa olsun bakın çok açık söylüyorum. Burunlarından fitil fitil getireceğimizi buradan herkesin bilmesini istiyorum. Size söz verdik, o sözü tutmak zorundayız. Ben ilk geldiğimde dedim ki, bu sulama işini çözmesem siyaseti bırakırım. Karşınıza bir daha aday olarak çıkmam. Rabbim nasip etti, yardım etti Cumhurbaşkanımıza gittik, Cumhurbaşkanımız büyük bir heyecanla asıldı, talimat verdi. Su kanalı bitti, aslında biz o sözümüzü yerine getirdik. Ama o kanaldan akması lazım suyun tarlalarımız da akması lazım. Bugün elektriğin yüzde 15 zam geldi diye herkes konuşuyor. Eğer biz bu su işini çözmüş olsaydık, 2017 yılında ihalesini yaptırdığımız projenin 2020 yılı haziran ayında bitmesi gerekiyordu. Yani geçen yıl bitmesi gerekiyordu. Şimdi ne yüzde 15 zam mı konuşuyordunuz, ne yüzde 50 zam mı, ama şimdi biz bunun mücadelesini vereceğiz. bir çok konu yukarıya kadar iletilmiyor ve arada birileri kesiyor ve şimdi bizde o birilerini keseceğiz" diye konuştu.



Programa traktörü ile gelen çiftçi Emine Keskin yaptığı teşekkür konuşmasından sonra yapılan tavuk dağıtımı sonrası program sona erdi.



Yapılan programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural VE Doğal Hayatı Koruma Dernek Başkanı Celal Özsöyler, çeşitli daire amirleri, siyasiler ve çiftçiler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.