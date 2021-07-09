Gaziantep'te esnaf ve sanayi çalışanları aşılanıyor

Türkiye genelinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında Gaziantep'te esnaf ve sanayi çalışanları yerinde aşılanıyor.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yerinde aşı uygulaması kapsamında işinden ayrılamayan iş yeri sahiplerini ve izin alamayan işçileri sanayi içerisine kurulan ‘Mobil Aşı İstasyonu’nda aşılıyor. Aşı uygulamasını esnafa duyurmak için sanayi camiinden anons yapılıyor. Yapılan bu çalışma ile yerinde aşı uygulamasında toplam doz sayısı 300'ü geçti.



1824 yaş arası gençlerin yüzde 26’sı aşılandı

Sağlık Bakanlığının aşı olma yaşını 18’e indirmesi ile birlikte gençler aşılarını yaptırmaya başladı. 7 bin 700 olan hedef kitlenin 2 bin 100 kadarı devlet hastanesi ve aile hekimliklerinde aşı oldu.



35 bin aşı uygulandı

Vakaların azalmasında büyük rol oynayan aşının uygulamasına devam edilirken şu ana kadar 18 yaş ve üzeri vatandaşlara Sinovac ve Biontech olmak üzere toplamda 35 bin doz aşı uygulandı.

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