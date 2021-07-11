Umut Gençlik Kütüphanesi'nde sona gelindi

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı devam ettirilen Umut Gençlik Kütüphanesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Umut Gençlik Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine sunulacak.

İlçe genelinde açmış olduğu kütüphaneler ile öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediyesi, kütüphane sayısını arttırmaya devam ediyor. Son olarak Umut Mahallesi’nde yapımına başlanılan gençlik kütüphanesinin inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Toplamda bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen kütüphane içerisinde; okuma salonu, bilgisayar odası, grup çalışma odaları, iç avlubahçe bulunacak. Kısa zamanda hizmete sunulması hedeflenen gençlik kütüphanesi, öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacak.



"Kütüphanemizden en iyi şekilde yararlanacaklar"

Mahallelerine kazandırılan yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Umut Mahalle Muhtarı Ahmet Sırtlan, “Umut Mahallemiz, nüfus bakımından yoğun bir mahalle. Özellikle genç nüfus bakımından da yoğun bir nüfusa sahip. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri de kütüphaneydi. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bu konuda desteklerini hiçbir zaman eksik etmedi. Şu an inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecek. Gençlerimiz, çocuklarımız gelip bu kütüphanemizden en iyi şekilde yararlanacaklar. Ben yapılan gençlik kütüphanesinden dolayı başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin, mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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