Hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi Güneydoğu’nun tek el cerrahı uzmanı Keskinbıçkı’dan bir başarılı ameliyat daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi Güneydoğu’nun tek el cerrahı uzmanı Keskinbıçkı’dan bir başarılı ameliyat daha

İHA

Hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi Güneydoğu’nun tek el cerrahı uzmanı Keskinbıçkı’dan bir başarılı ameliyat daha

Gaziantep’te ekmek fırınında çalışan işçinin hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi.
Gaziantep'te geçtiğimiz Pazar günü ekmek fırınında çalıştığı sırada elini hamur makinesine kaptıran işçi Uğur Dündar, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından acilen ameliyata alınan Dündar’ın kopan eli 12 saat süren başarılı ameliyat ile tekrar yerine dikildi. Dündar sağlığına kavuşurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek el cerrahı uzmanı olarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan Mehmet Vakıf Keskinbıkçı, başarılı bir ameliyata daha imza attı.
Kaza sonrası elini kaybettiğini düşünen ancak ameliyatın ardından tekrardan elini hareket ettirebildiği için mutlu olduğunu dile getiren Uğur Dündar, “İş kazası oldu. Akşam çalışıyordum bir dengesizlik oldu elimi makinaya kaptırdım. Makinada hamur yoğuruyordum. Hamuru dinlendirmeye bırakmıştım. Hamurlar dökülüyordu ben de elimle toplayayım derken elimi bir anda makinaya kaptırdım. Daha sonra hastaneye geldik, hocalarımızdan Allah razı olsun müdahaleyi yaptılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür şimdi elimi oynatabiliyorum, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Şuanda iyiyim” ifadelerini kullandı.
"Benzer çok olaya müdahale ettik"
El Cerrahı Uzmanı Mehmet Vakıf Keskinbıçkı, benzer çok olaya müdahale ettiklerini belirterek, Uğur Dündar'ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Keskinbıçkı, "El cerrahi uzmanı olarak görev yaptığı 2 yıllık dönemde kliniğimize çok sayıda büyük çaplı yaralanma olayları, eksremite (kolbacak) kopmaları başvurdu. Bu hastamızda aynı şekilde geçtiğimiz Pazar günü çalıştığı ekmek fırınında elini hamur makinasına kaptırmış. Olay sonrası hastanemize gelen hastayı karşıladık, hızlı bir şekilde yaptığımız bir değerlendirme sonrası ameliyata aldık. Yaralanan kolunu replante etmeye karar verdik. Hastaya yapacağımız işlemin acil ve hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Eksremite yaralanmalarında özellikle kopmalarda yapılacak olan hızlı girişim çok büyük önem arz etmektedir. Zamanla yarış içerisinde bu işi yapıyoruz. Ekibimle birlikte yaklaşık 12 saat süren başarılı bir ameliyat ile hastanın kopan elini yerine diktik. Şuanda hastanın parmakları hareket etmeye başladı. Herhangi bir dolaşım problemi yok. Yakın zamanda hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz. Bölgemizde uzun süredir tek el cerrahı olarak çalıştım. Çevre illerden Şırnak’tan, Kilis’ten, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan, Hatay’dan ve Suriye’den bölgemize yoğun bir şekilde yaralılar gelmektedir. Yaklaşık 2 yıllık zaman zarfında 7 tanesi büyük çaplı olmak üzere 6070 tane ameliyatları başarılı bir şekilde yaptık. Bunlar mutlaka çok büyük bir ekibin çabasıdır. Burada belki ön planda ben görünüyorum ama ameliyathane ekibimiz, idaremiz, hemşire arkadaşlarımız, servis doktorlarımız, servis hemşirelerimizin çok büyük çabaları var. Uykusuz günler geçiriyorlar. Hastaları sağlıklı şekilde görmek, yeniden ellerini uzuvlarını kazandıklarını görmek bu yorgunlukların hepsine değiyor" dedi.
Başarılı ameliyatlarından dolayı Keskinbıçkı’ya teşekkür eden Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen hasta ve yakınlarına da şifa temennisinde bulunarak, "Vakıf bey hastanemizin, ilimizin tek el cerrahı uzmanı. Bu minvalde yaklaşık 10 milyona yakın nüfusa hizmet etmekte. Gecesini gündüzüne katmış bir şekilde özveriyle hizmet etmektedir. Bundan dolayı da kendisine müteşekkiriz. Oldukça başarılı ameliyatlar yapmakta ve biz bu başarılı ameliyatları hem hastaları hem de yakınlarının ilettiği memnuniyetle görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Değerli Yıllar Plaketi” takdim töreni SANKO Holding şirketlerinin bulunduğu sekiz yerden canlı yayınla kıdemli bin 550 çalışana plaket takdimi eş zamanlı yapıldı Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu: “Birlikte çok yol aldık, buralara geldik, birlikte alacağımız daha çok yolumuz var” Onursal Başkan Zeki Konukoğlu: “SANKO Ailesi olarak hep beraber çok çalıştık, güzel çalışmalara imza attık” Yönetim Kurulu Başkanı, Adil Sani Konukoğlu: “Geçmişimize güveniyoruz, geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz”
YEREL HABERLER “Değerli Yıllar Plaketi” takdim töreni SANKO Holding ...
İhracatta hedef yükselten Güneydoğu’ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı GAİB Başkanı Kileci; Yatırımlar son derece stratejik, ihracatımız hızla artacak İhracatın yüzde 88’ini üstlenen Gaziantep’e Gümrük Laboratuvarı açılacak Adıyaman ihracatını yüzde 72, Kilis ise yüzde 55 artırdı
YEREL HABERLER İhracatta hedef yükselten Güneydoğu’ya iki irtibat ...
Sağlık çalışanları toplu sözleşme taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları toplu sözleşme taleplerini dile ...
Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı
SANKO ÜNiversitesi'nde Kurban Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER SANKO ÜNiversitesi'nde Kurban Bayramı kutlaması
Gaziantep FK, Recep Niyaz’ı transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Recep Niyaz’ı transfer etti
Sanko'da online 15 Temmuz töreni Sanko Üniversitesi Öğr. Gör. Karayakupoğlu: "15 Temmuz darbe girişi Türk Milleti'nin direnişiyle bertaraf edilmiştir"
YEREL HABERLER Sanko'da online 15 Temmuz töreni Sanko Üniversitesi Öğr. ...
Darbe konulu panele yoğun ilgi
YEREL HABERLER Darbe konulu panele yoğun ilgi
Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti açıldı
YEREL HABERLER Mebus ve şair Mehmet Arif Ersoy sergisi ziyareti ...
Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua etti
YEREL HABERLER Şehit oğlunun mezarını cep telefonundan görüp, dua ...
Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden ...
Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti
Başkan Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı
Gaziantep´te ahşap atölyesi yangını
YEREL HABERLER Gaziantep´te ahşap atölyesi yangını
Gaziantep 2 böbrek 2 ayrı hasta için umut oldu Doç. Dr. Yücel Yüksel: “bağışlanan böbrekler, merkezimize kayıtlı iki hastamıza başarı ile nakledildi”
YEREL HABERLER Gaziantep 2 böbrek 2 ayrı hasta için umut oldu Doç. Dr. ...
Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor
Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den 15 Temmuz mesajı
25 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
YEREL HABERLER 25 yılını dolduran personele teşekkür belgesi
GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mahsum Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
GAHİB Başkanı Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
Koçer'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Koçer'den 15 Temmuz mesajı
Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Op. Dr. Ersin Borazan'a arkadaşlarından sürpriz ...