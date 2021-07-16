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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün günü hastalanan babalarını gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

İHA

Düğün günü hastalanan babalarını gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Gaziantep’te bir çift, düğün günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen babalarını ziyaret etti.
Gaziantep’te 65 yaşındaki Ali Doğan, oğlunun düğün gününde rahatsızlanınca Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından acil ameliyata alınan Doğan, oğlunun düğününe katılamadı. Bunun üzerine genç çift, düğün sonrası soluğu hastanede aldı. Genç çift babalarını ziyaret edip hayır duasını alırken, gelin ve damadı hastanede görenler önce bir şok yaşadı. Ancak gerçeği öğrendiklerinde yeni evli çifti takdir etti. Evladının düğün günü idrarındaki kanama ve şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu hastanede acilen ameliyata alınan, bu nedenle de düğüne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan damadın babası 65 yaşındaki Ali Doğan, oğlu ve gelinini karşısında görünce duygulandı. Evlatlarına hasta yatağında doya doya sarılan baba ve diğer ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Babalarının bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen genç çift, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen baba onlara dua etti.
Ali Doğan’ın durumu hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Hastamız bize geldiğinde idrarındaki kanamanın ve şiddetli ağrılarının sebebinin prostattan kaynaklı olduğunu tespit ettik. Böbreklere kadar kanamanın olduğunu, bunun için de acil ameliyata almamız gerektiğini hastaya bildirdik. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın ameliyat için uygun olduğunu gözlemledik. Başarılı geçen ameliyatın ardından genel durumu iyi olan hastamızı kontrol ve takip ile sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. ANKA Hastanesi olarak babamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yine çiçeği burnunda genç çiftimizi tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.
Ali Doğan’ın oğlu Yusuf Doğan ise, babasının sağlıklı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Dr. Hilmi Çelik ve ekibine teşekkür etti.

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