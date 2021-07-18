ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'dan Kurban mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, bayramların insanları barış ve hoşgörü duygularıyla bir araya getiren özel günler olduğunu belirtti. Toplumun temelini ailelerin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, mesajında, "Aile birliğinin ve bütünlüğünün korunmasında büyük role sahip geleneklerimizden olan bayramları ve bayramlaşma geleneğimizi korumak ve yaşatabilmek çok önemlidir. Kurban Bayramınızı kutlar, mübarek bayramın ülkemize, yüce milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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