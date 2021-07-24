Gaziantep´teki mesire alanlarında yoğunluk



Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te vatandaşlar, bayram tatili ve hafta sonunu fırsat bilerek mesire alanlarına akın etti.

Türkiye genelinde başlayan kademeli normalleşme sürecinde piknikler ve mesire yerleri oldu. Gaziantep'te, 9 günlük bayram tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, sabahın erken saatlerinde piknik yapmak için Burç Ormanı'na gitti. Kahvaltılarını burada yapan vatandaşlar semaverle çay demledi, öğle vaktinde ise mangal yaktı. Piknik yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine ise uymaya özen gösterdiklerini söylediler.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-07-24 15:21:12



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