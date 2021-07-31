Antep fıstığı hırsızları tutuklandı Fıstık hırsızlarına jandarmadan suçüstü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir Antep fıstığı bahçesinden 2 çuval fıstık çalan 2 hırsız, jandarma ekiplerinin takibi neticesinde suçüstü yakalandı. Nizip Adliyesine çıkarılan hırsızlar tutuklandı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri devriye attıkları esnada 2 hırsızın bir fıstık bahçesinden topladıkları yaş fıstıkları çaldıklarını tespit etti. Hırsızları bir süre takip eden jandarma ekipleri 2 hırsızı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri çalınan fıstıkları bahçenin sahibine teslim ederken zanlılara ait motosiklete el koydu. Gözaltına alınan hırsızlar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 hırsız tutuklanarak Nizip Kapalı Cezaevine gönderildi.

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