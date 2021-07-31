Güneydoğulu Tekstil İhracatçılarından 100 bin fidan bağışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına başlatılan yeşil seferberliğe Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri büyük destek veriyor.

TİM tarafından başlatılan kampanyaya 100 bin fidan bağışladıklarını açıklayan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci son günlerde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarını büyük bir üzüntü içerisinde izlediklerini ifade ederek “Hepimizin yüreği yanıyor, ülkemizin ciğerleri yanıyor. TİM tarafından başlatılan yeşil seferberliğe yüz bin fidan bağışıyla destek vermeye karar verdik. Ormansız bir yurt vatan değildir. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes olmak istiyoruz. Canlılara yuva, bizlere nefes olan ormanlarımızın yeniden yeşile dönmesi doğaya olan borcumuzu ödeyebilmek amacıyla TİM tarafından başlatılan kampanyaya Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üyelerimiz adına 100 bin fidan bağışlıyoruz. Fidanlarımızın toprakla buluşması için elimizden gelenleri yapacağız. Yurdun farklı noktalarında çıkan yangınlarda yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilerken ülkemizin bu felaketlerden bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz” dedi.

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