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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor

İHA

Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor

SANKO Üniversitesi Tanıtım Günleri, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Seçilecek meslekler kadar, yapabilecekleri tercihler konusunda da bilgi almak isteyen aday öğrenciler ve velileri SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi’ni ziyaret ediyor. SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile de görüşme fırsatı bulan aday öğrenciler ve veliler, bölüm ve programların öğretim üyelerinden bilgi alıp üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görme imkanı buluyor. SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.0017.30, hafta sonu (CumartesiPazar) ise 10.0017.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek, 0530 919 27 65 whatsapp hattına yazarak ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak da ilgili birimlerden bilgi alabiliyor.
Sanko Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

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