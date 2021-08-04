YKS şampiyonları buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Artık kendi hikayemizi yazacağız”

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 YKS Gaziantep şampiyonlar buluşması programı düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 2021 YKS Gaziantep şampiyonlar buluşması programı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin tepe ile YKS’de ilk bine giren öğrenci ve velileri katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’e eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, öğrenci ve velilerini başarılarından dolayı kutladı.



“Başarınız karşısında hürmetle eğiliyorum”

Öğrencilerin başarıları karşısında hürmetle eğildiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Başarılarınız karşısında hürmetle eğiliyorum. Bir anne gözüyle bakıyorum karşımda büyük bir bilgi fidanı var. Bir başkan gözüyle bakıyorum önümde aydınlık bir gelecek var. Hangi gözle bakarsam bakayım, karşımda büyük bir gayretin, büyük bir çabanın, büyük bir emeğin sonunda oluşan hazineler var. 20 yıl öncesinde cumhurbaşkanımızla yola çıktığımızda önce insan dedik. 4 ana başlık çalıştık. Eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan, emniyette önce insan ve adalette önce insan her şeyin başı eğitim. Bilgi ekonomisi çağındayız. Hiç bilenle bilmeyen bir olmaz. O yüzden şehrimizi bilgi ekonomisine yetiştirmemiz için fırsatları çoğaltmamız gerekiyordu” dedi.



“Gaziantep artık kendi hikayesini yazacak”

Gaziantep’in artık kendi hikayesini yazacağını belirten Şahin, “Biz şehrimizi anlatırken, sanayi şehri Kültür şehri Gaziantep, gastronomi şehri Gaziantep diyorduk ama bir türlü Eğitim şehri, spor şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep diyemiyorduk. Çünkü yeterince tesislerimiz tamamlanmamıştı. Ve yeterince başarı hikayemiz yoktu. Hep başkalarının hikayesini konuştuk. Bugün bu şehir sizin sayenizde kendi hikayesini yazıyor” şeklinde konuştu.



“Bin 400’e yakın öğrenciye burs vereceğiz”

Bin 400’e yakın öğrenciye burs vereceklerinin altını çizen Gaziantep Valisi Davut Gül de, “Öğretmen, öğrenci ve velisiyle hepinizi tebrik ediyorum. Bugün burada toplandıysak bir başarı olduğu için toplandık. Eğer sizin yakaladığınız dereceler olmamış olsaydı buraya toplanmazdık. O yüzden sizlere bu anlamda teşekkür ederim. GAGEV dediğimiz Gaziantep geliştirme vakfı Gaziantep valiliği Büyükşehir belediyesi ve odalarımızın içerisinde olduğu Gaziantep’e dair önemli projeleri takip ettiğimiz önemli bir vakıftır. Bu vakfın hiçbir geliri yok. Bu vakfın geliri tamamen hayırseverlerden toplanan bağışlar ve kurumsal anlamda verilen desteklerdir. 3 sene önce ilk bine girenlere burs vermeyle başladık. 8. Sınıftaki ilk bine girenlerle başladık. Bu senede ilk 5 bine giren kardeşlerimize burs vereceğiz. Yaklaşık bin 300 bin 400 kişiye burs vereceğiz” diye konuştu.

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