Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret

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Gaziantep Sivaslılar Derneği, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Ali Çoban, Gaziantep Sivaslılar Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, hediye taktim etti. Gaziantep’te yaşayan Sivaslıların kardeş şehir Gaziantep’e uyumu ve entegrasyonundan dolayı memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Başbuğ, hemşehrilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Dernek faaliyetlerinin öneminin konuşulduğu hemşehri buluşmasında Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Baler Fidan, Mustafa Şimşek, Levent Dalar, Tener Aktepe, Osman Kurt ve Yusuf Çoban hazır bulundu.

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