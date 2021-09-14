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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverlerden Gaziantep’e bir okul daha

İHA

Hayırseverlerden Gaziantep’e bir okul daha

Gaziantep Valiliğinin başlattığı ve Gaziantep’in okul eksiğinin giderilmesi için düzenlenen “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına 2 yeni hayırsever daha eklendi. Hayırsever Ergün Ciğerli, Mehmet Ali Urgan ve Gaziantep Valiliği tarafından imzalanan protokol ile Gaziantep’e 24 derslikli okul yapacak.
Gaziantep’in okul eksiğinin giderilmesi ve eğitim başarısının arttırılması için Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyası hayırsever sayısının her geçen gün artmasıyla devam ediyor. Şu ana kadar kampanya sayesinde hayırseverler tarafından bini aşkın derslik yapılırken bugün yapılan protokol ile kampanyaya 2 yeni hayırsever daha katıldı. Yapılan protokol ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Umut Mahallesi'ne 24 derslikli okul yapılacak. Protokol sonrası açıklamalarda bulunan hayırsever Ergün Ciğerli ve Mehmet Ali Urgan, protokolün Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi. Okul yapımına desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Ali Urgan, “Gaziantep kökü eskiye dayanan bir ilimiz. Bizde Gaziantepli olarak her ne kadar İstanbul’a 4045 yıldır olsak da Gaziantep’imize faydası olsun ve babamızın da adının yaşayacağı bir okul olsun istedik. Bize bu imkanı verdikleri için Gaziantep Valimize, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah, Gaziantep’imize hayırlı olur” dedi.

“Hayırseverimizin katkısı çok değerli ve kıymetlidir”
Okulun Gaziantep’in eğitim alanındaki hedefleri noktasında önemli bir rol alacağını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Eğitim Şehri Gaziantep dedik ve Gaziantep Valiliğimizin başlattığı “100. Yılda 100 hayırsever” projesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Proje çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugünde Mehmet Ali Bey’in katkılarıyla özel bir okul yapıyoruz. Çünkü ayakkabıcılık sektörü bizim için çok önemli. Ayakkabıcılık sektörü istihdam üretiyor, ihracat yapıyor. Mehmet Ali Bey, İstanbul’a gitmiş orada ayakkabıcılık sektöründe markalaşmış ancak buna rağmen Gaziantep’e katkıda bulunması ve eğitim alanında desteklerinin olması için okul açmak istiyorum demesi çok kıymetlidir. Ben ailesine ve Mehmet Ali Bey’e ve vasıta olduğu için Ergün Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gaziantep mayası güçlü bir şehir”
Hayırsever Mehmet Ali Urgan’ın 40 önce Gaziantep’ten İstanbul’a taşınmasına rağmen Gaziantep için katkıda bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Her hayırseverimizin ayrı bir hikayesi var. Allah sizlerden razı olsun. Gaziantep mayası güçlü bir şehir. Mehmet Ali Bey, 40 yıl önce Gaziantep’ten ayrılmasına rağmen memlekete sevgisinden hiçbir şey değiştirmemiş. 40 yıl sonra Gaziantep’e gelip hayır, hasenat yapmak çok kıymetli, çok değerlidir. Baba mesleğinde babanızın adı yaşasın diye, ayakkabıcılık meslek lisesi olsun demeniz de çok değerlidir. 40 yıl önce şehirden ayrılmış olmasına rağmen çıkıp İstanbul’dan bu projeye katkı sağlayacak insanların bulunmasına da vesile olmanızdan dolayı da Allah razı olsun. Hayırseverimizin yaptığı her şey birbirinden değerli. İnşallah, hayırseverimiz gibi birçok hayırseverimizle daha bir araya geliriz. Hayırseverlerle yaptığımız protokollerimizde Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz çok büyük desteklerde bulunuyor. Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Bir diğer hayırsever Ergün Ciğerli ise okulun Gaziantep’e hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Protokol töreninin arkasından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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