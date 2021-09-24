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Dar gelirli ailelere kışlık yakacak yardımı Bin aileye toplam 500 ton yakacak odun dağıtılacak

İHA

Dar gelirli ailelere kışlık yakacak yardımı Bin aileye toplam 500 ton yakacak odun dağıtılacak

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Şehitkamil Belediyesi, bu yılda toplamda bin aileye 500’er kilo odun yardımı yapacak.
Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, burada titizlikle çalışan işçiler tarafından hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50’şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar, bu yıl da bin aileye ulaştırılacak.
“Ailelerimiz, kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecekler”
Şehitkamil Belediyesinin her zaman dar gelirli ailelerin yanında olduğunu belirten Şirinevler Mahalle Muhtarı Bayram Ateş, “Şehitkamil Belediyemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik yardımlarını sürdürüyor. Malum kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkamil Belediyemiz, dar gelirli ailelerimize yönelik odun yardımına başladı. Bizim de mahallemizde bulunan dar gelirli ailelerimize odun yardımı yapılıyor. Yapılan odun yardımıyla birlikte ailelerimiz kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecekler. Ben yapılan bu yardımlardan dolayı ailelerimiz ve şahsım adına başta Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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