Polisten kaçan Afgan mülteci, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti 'Dur' ihtarına uymayan mülteci dolu transit, faciaya yol açtı

Gaziantep'te, kontrol noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan mülteci dolu transit, kovalamaca sonucu durduruldu. Durdurulan araçtan korku ve panikle otoyola fırlayan bir mülteci başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri ile Doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep Kuzey gişeleri istikametine seyir halinde olan kaçak mülteci dolu 63 ABS 632 plakalı Ford marka transit, doğu gişelerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç polis ekipleri tarafından takip edildi. Bir süre devam eden takip sonucu bir anda duran transit içerisindeki mülteciler kaçışmaya başladı.



Otoyola fırlayan mülteci, aracın çarpması sonucu öldü

Bu esnada mültecilerden biri otoyola fırladı. Otoyola fırlayan ve ismi öğrenilemeyen Afgan mülteci, otoyolda seyir halinde olan 27 T 1033 plakalı Volkswagen marka ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları muayenede Afgan uyruklu mültecinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden mültecinin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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