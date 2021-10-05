Motosikletiyle otomobile çarpan Baha, kurtarılamadı

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan Suriye uyruklu Baha Halil (28), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı´nda meydana geldi. Baha Halil yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, arızalandığı için yol kenarına çekilen otomobile çarptı. Kazada Baha Halil yaralandı. Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Halil, sabaha karşı doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Baha Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-10-05 11:32:39



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