Motosikletiyle otomobile çarpan Baha, kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletiyle otomobile çarpan Baha, kurtarılamadı

DHA

Motosikletiyle otomobile çarpan Baha, kurtarılamadı


Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan Suriye uyruklu Baha Halil (28), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı´nda meydana geldi. Baha Halil yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, arızalandığı için yol kenarına çekilen otomobile çarptı. Kazada Baha Halil yaralandı. Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Halil, sabaha karşı doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Baha Halil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-10-05 11:32:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oktay Yalçın'ın adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Oktay Yalçın'ın adı kütüphanede yaşatılacak
ASSİAD’tan GAİB Başkanı Kileci’ye ziyaret
YEREL HABERLER ASSİAD’tan GAİB Başkanı Kileci’ye ziyaret
Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü ...
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
YEREL HABERLER Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve ...
Uyuşturucu baskınında silah ve bıçak yakalandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahsın evinde 1 havalı tüfek. 1 tabanca. 3 kuru sıkı tabanca 5 adet çakı olarak bilinen bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baskınında silah ve bıçak ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarına 24 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarına 24 tutuklama
Gaziantep'te bir haftada 37 bin paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir haftada 37 bin paket kaçak sigara ...
Mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırılacak
YEREL HABERLER Mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırılacak
Otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık Trafikte iki araç arasında tutunarak ilerleyen şahıslar görenlerin yüreğini ağzına getirdi
YEREL HABERLER Trafikte yürekleri ağızlara getiren ...
Usta kalemlerin okuyucuyla buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Usta kalemlerin okuyucuyla buluşmaları sürüyor
İkinci ayağı da kesilince dışarı çıkamaz oldu
YEREL HABERLER İkinci ayağı da kesilince dışarı çıkamaz oldu
Anjiyoda konfor devri
YEREL HABERLER Anjiyoda konfor devri
Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma ...
EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açıyor
YEREL HABERLER EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ...
Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı Önce gönüllü bakıcısı oldu, sonra da tüm parasını kendi hesabına aktararak ortadan kayboldu Yaşlı ve engelli kadın, gönüllü bakıcısı tarafından dolandırıldı Engelli kadın, gözyaşı dökerek şahsın bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan ...
Gaziantep’in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak
YEREL HABERLER Gaziantep’in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak
Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi
YEREL HABERLER Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi
(Özel) Biber üreticilerinin yüzü gülüyor 3 bin dönüm araziden 15 bin ton biber alındı
YEREL HABERLER (Özel) Biber üreticilerinin yüzü gülüyor 3 bin dönüm ...
Vadi park sporseverleri misafir etti Aktivitelerle sağlıklı ve dinamik bir yaşam
YEREL HABERLER Vadi park sporseverleri misafir etti Aktivitelerle ...
Tokdemir mahallesinde kilitli parke taşı sorunu çözülüyor Mahalle sakinleri tozlu ve çamurlu yollardan kurtuluyor
YEREL HABERLER Tokdemir mahallesinde kilitli parke taşı sorunu ...
Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül
Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.