Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı



Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yakınlarının 'aşı olursan çocuğun engelli olur' dediği 8 aylık hamile Emine Çalışkan (41), 6 gün önce koronavirüse yakalandı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Çalışkan, pişmanlık yaşadığını ve hastalığı atlattıktan sonra ilk işinin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Ev kadını 8 aylık hamile Emine Çalışkan, eklem ağrıları yaşamaya başladı. Grip olduğunu düşünün 3 çocuk annesi Çalışkan, ağrıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Çalışkan, yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gördüğü hastanede solunum cihazı yardımıyla nefes alan Çalışkan, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Çevresindekilerin hamile olduğu için aşı yaptırması durumunda çocuğunun engelli olabileceğini söylemeleri üzerine tedirginlik yaşadığını anlatan Emine Çalışkan, "Eklemlerim, ağrılarım artınca grip olduğumu düşündüm, hastalığım evde geçmeyince hastaneye gittim. Hamile olduğum için doğum hastanesine gitmemi söylediler. Doğum hastanesinde test yapıldı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine servise yatırdılar, nefes almakta zorlandığım için solunum cihazına bağladılar. Gebeyim diye yakınlarım aşı olmamı istemedi. Aşının çocuğa zarar vereceği, engelli olabileceği söylendi. Testim pozitif çıkınca aşı olmadığım için büyük pişmanlık yaşadım" diye konuştu.

Vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunan Emine Çalışkan, "Buradaki doktorlar aşının hamile kadın veya çocuğa herhangi bir zararı olmadığını söyledi. Buradan aşı olmayanlara çağrıda bulunuyorum. Ben bu hastalığı ağır geçiriyorum ve benim gibi hamilelerin aynı hataya düşmemesi için mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Solunum cihazına bağlıyım, cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim gidip hemen aşımı olmak" dedi.

Hastane yetkilileri, Emine Çalışkan ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet KILIÇ

2021-10-07 09:41:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.