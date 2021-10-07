Fadıloğlu, Teknofest yarışmacılarını ve ailelerini ağırladı Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, öğrencileri tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Teknofest'te yarışarak önemli başarılar elde eden öğrencileri ve ailelerini öğlen yemeğinde ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Fadıloğlu, “Seçilmiş öğrencilerimizin önünü daha da açmamız lazım. Bu açıdan tüm imkanlarımız, öğrencilerimizin emrine açıktır” dedi.

Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da düzenlenen öğlen yemeği programına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bilim Şehitkamil’de eğitim gören ve Teknofest’te düzenlenen; Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç, Elektronik Frenleme Modülü Olan Bebek Arabası, Cankurtaran Botu, Çizgi İzleyen Robot Yarışması ve Bilim Şehitkamil adına Teknofest’te yapılan atölye çalışmalarına katılım sağlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenleri ve öğrencileri çeşitli armağanlarla ödüllendirdi.

“Önümüzdeki yıl için şimdiden start vermeniz lazım”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün burada bulunan seçilmiş öğrencilerimizin önünü daha da açmamız lazım. Öğrencilerimizin daha da ileriye koşmalarını sağlamamız lazım. Bu açıdan tüm imkanlarımız, öğrencilerimizin emrine açıktır. Bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın. Önümüzdeki yıl için şimdiden start vermeniz lazım. Teknofest’e katıldınız. Oradan etkilendiğiniz şeyleri kendi kafanızda geliştirin, hemen projelendirin ve bir an önce hayata geçirmek adına çaba gösterin. İşin finansal boyutunda kafanızda soru işareti olmasın. Yeter ki nitelikli, uygulanabilir projeler olsun. Biz o projelerin tamamen arkasındayız ve bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın” ifadelerini kullandı.

61 projenin 44 projesi Şehitkamil’den sunuldu

Teknofest’e Gaziantep’ten katılan 61 projenin Şehitkamil ilçesinden katıldığını ifade eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere Gaziantep olarak bu festivale ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yıl da hem Gaziantep olarak hem de Şehitkamil olarak çok iyi hazırlandık. Bu yıl da yine çok iyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl en çok proje yapan ilçeydik. Bu yıl da yine İstanbul’dan sonra Gaziantep, 61 projeyle yarıştı. Bu 61 projenin 44 projesi ise Şehitkamil’den sunuldu. Ben bu vesileyle yarışmalara katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu takımlarımız ile birebir ilgilenerek, başından sonuna kadar yoğun çaba gösteren değerli öğretmenlerimize ve çocuklarımızın her zaman yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve en önemli destekçileri olan anne ve babalarında teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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