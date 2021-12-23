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Halı ihracatında 2022 hedefi 4 milyar Dolar 177 Ülkeye 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık ihracat Halı ihracatçılarının gözü Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında

İHA

Halı ihracatında 2022 hedefi 4 milyar Dolar 177 Ülkeye 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık ihracat Halı ihracatçılarının gözü Amerika, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında

TİM Halı Sektör Kurulu Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. 2021 yılı ihracat rakamlarını masaya yatıran kurul 2022 yılı hedefleri üzerinde de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Salahattin Kaplan 2021 yılı hedefleri olan 3 milyar doları yılın 11 aylık sürecinde aştıklarını, 2022 yılı içinde Türkiye genelinden 4 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu zoom üzerinden düzenlenen toplantıda bir araya gelerek Dünya halı sektöründeki gelişmeler ve halı ihracatını masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Salahattin Kaplan Başkanlığında toplanan sektör kurulu 2021 yılı halı ihracat rakamlarını da değerlendirerek 2022 yılıyla ilgili öngörülen çalışmalar için gerçekleştirilecek projeleri de masaya yatırdı. Türkiye genelinden 1 Ocak19 Aralık 2021 tarihleri arasındaki süreçte 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını açıklayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan kurulda yapılan görüşmeler sonucu 2022 yılı hedeflerini 4 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade etti. Başkan Kaplan, “Gerek Türkiye gerekse dünya genelinde birçok sektör için zorlu geçen 2020 yılının ardından daha ağır koşullarla 2021 yılı da tamamlanmak üzere. Son iki yıl pandeminin de etkisiyle birçok ülkede kapanmaların yaşanması, üretimin durma noktasına gelmesi, bundan kaynaklı olarak hammadde ve lojistiğin aşırı derecede artması, tedarik zincirlerinde meydana gelen aksamalar sektörleri olumsuz etkiledi. Bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunlarda eklenince bu süreçte Türk halı ihracatçıları gecesini gündüzüne katarak 2021 hedeflerini aşmayı başardı” dedi.
Halı ihracatçılarının 2022 hedefi 4 milyar Dolar
Dünya gündemini yakından takip ettiklerini ve sürdürülebilir ihracat için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “2021 yılının son sektör kurulu toplantısında 2022 yılı için 4 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. Elbette bu hedefe ulaşmak için sektörümüzün bütün bileşenleri üzerlerine düşenleri yapacaktır. 2022 yılında daha farklı ürünler ve ülkelere göre farklı desenlerle dünya halı pazarında belirleyici olan ülke konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Eğitime yönelik desteklerimiz 2022 yılında da devam edecek. Nitelikli kalifiye insan iş gücü için eğitim önemli. Gençlerimizin sektöre kazandırılması yönündeki çalışmalarımızda devam edecek” şeklinde konuştu.
177 Ülkeye 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık ihracat
Türkiye halı ihracatçıları dünya genelinde 177 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine 1 Ocak19 Aralık 2021 tarihleri arasında 177 Ülkeye 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık ihracat yaparak önemli bir katkı sağladı. Konuyla ilgili ihracat rakamlarını da değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “2021 hedefimiz üç milyar dolardı bunu yılın 11 aylık sürecinde yakalayarak Aralık ayında da hedefimizin üzerine çıktık. Bu süreçte toplam 177 ülkeye halı ihracatı yaptık. Sektörümüz için en önemli pazar olan Amerika Ülkelerine toplam ihracatın %39’luk kısmı olan 1 milyar 188 milyon 594 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini aldı. İkinci sırada ise 537 milyon 68 bin dolarla Avrupa Birliği Ülkeleri ve üçüncü sırada 524 milyon 121 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri yer aldı. Bu ülke gruplarını 311 milyon 366 bin dolarla Afrika ülkeleri, 161 milyon 22 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 132 milyon 066 bin dolarla eski Doğu Bloku ülkeler takip ederken bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 113 milyon 809 bin dolarlık, Türki Cumhuriyetlere 75 milyon 254 bin dolarlık ve serbest bölgelere ise 7 milyon 428 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Türk halı ihracatçısının favorisi Birleşik Devletler
Ülke bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Salahattin Kaplan en fazla halı ihracatını 1 milyar 100 milyon 91 bin dolarla Birleşik Devletlere yaptıklarını, bu ülkeyi 171 milyon 672 bin dolarla Irak, 155 Milyon 49 bin dolarla Almanya ve 154 milyon 720 bin dolarla Birleşik Krallığın takip ettiğini sözlerine ekledi.
Gaziantep Halı İhracatının Lideri
2021 halı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Salahattin Kaplan 1 Ocak19 Aralık 2021 tarihleri arasındaki süreçte Gaziantep'in 2 milyar 180 milyon 451 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirerek Türkiye genelindeki liderliğini koruduğunu ifade ederek, “Gaziantep halı üretim ve ihracatının adeta üssü konumunda olup Türkiye’den en fazla halı ihracatı Gaziantep’ten gerçekleştirilmiştir. İkinci sırada ise 632 milyon 877 bin dolarla İstanbul, üçüncü sırada ise 75 milyon 435 bin dolarla Uşak ilimiz gelmiştir. Bu illerimizi ise diğer illerimiz takip etmiştir” diye konuştu.
Ürün bazlı ihracatın lideri makine halısı
Başkan Kaplan 1 Ocak19 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’den gerçekleştirilen 3 milyar 50 milyon 745 bin dolarlık halı ihracatının 2 milyar 570 milyon 335 bin dolarlık en büyük payının makine halısına ait olduğunu, ikinci sırada ise 420 milyon 313 bin dolarla tüfte halının yer aldığını, bunu 50 milyon 562 bin dolarla el halılarının takip ettiğini ve bu süreçte toplam 9 milyon 535 bir dolarlıkta çeşitli kilimlerin ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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