Gaziantep Basketbol, şampiyonluk yolunda kan kaybediyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Gaziantep Basketbol, liderliği Çayırova Belediyespor'a kaptırdı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında OGM Ormanspor'u 102-94 yenerek liderliği Çayırova Belediyespor'dan devralmıştı.
Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyetin ardından 16 maç üst üste kazanan Güneydoğu temsilcisi, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olarak galibiyet serisini sona erdirdi.
Gaziantep ekibi, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82 yenilerek bu kez mağlubiyet serisine başladı. Kırmızı-siyahlılar, ardından OGM Ormanspor'a 86-80 ve dün oynanan Çayırova Belediyespor karşılaşmasında 96-93 mağlup oldu.
Bu sonuçla liderliği 18 hafta sonra yeniden rakibine kaptıran Gaziantep temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde iki sezonda ilk kez üst üste 4 maç kaybetti.
Gaziantep Basketbol, 52 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.
