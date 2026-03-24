        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Basketbol, şampiyonluk yolunda kan kaybediyor

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Gaziantep Basketbol, liderliği Çayırova Belediyespor'a kaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında OGM Ormanspor'u 102-94 yenerek liderliği Çayırova Belediyespor'dan devralmıştı.

        Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyetin ardından 16 maç üst üste kazanan Güneydoğu temsilcisi, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olarak galibiyet serisini sona erdirdi.

        Gaziantep ekibi, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82 yenilerek bu kez mağlubiyet serisine başladı. Kırmızı-siyahlılar, ardından OGM Ormanspor'a 86-80 ve dün oynanan Çayırova Belediyespor karşılaşmasında 96-93 mağlup oldu.

        Bu sonuçla liderliği 18 hafta sonra yeniden rakibine kaptıran Gaziantep temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde iki sezonda ilk kez üst üste 4 maç kaybetti.

        Gaziantep Basketbol, 52 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

