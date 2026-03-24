Gaziantep'te camide çıkan yangında 5 kedi kurtarıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir camide çıkan yangında 5 kedi kurtarıldı.



Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan Nazire Eruslu Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında camide mahsur kalan 5 kedi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılan 5 kedi yer alıyor.

