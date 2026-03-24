Gaziantep'te camide çıkan yangında 5 kedi kurtarıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir camide çıkan yangında 5 kedi kurtarıldı.
Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan Nazire Eruslu Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında camide mahsur kalan 5 kedi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılan 5 kedi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.