Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

