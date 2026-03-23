Gaziantep Valisi Çeber, Mars heykeline yapılan seyir platformunu inceledi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan Mars heykelinin daha yakından görülebilmesi için yapılan seyir platformunu inceledi.





Müze Müdürü Özgür Çomak'tan bilgi alan Çeber, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ülkenin önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.





Müzenin her geçen yıl ziyaretçi sayısının katlanarak arttığını ve 2025 yılından 650 bine yakın ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Çeber, şunları söyledi:





"Biz de bu ilgiye paralel müzemizde geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Mars heykeline önceden mesafeli bir noktadan bakıyorduk. Bununla aldığımız talepler üzerine teras yaptık. Mars heykeli dünyada tek. Zeugma Antik Kenti'nde 2000 yılında yapılan kurtarma kazılarında Poseidon Villası'nın kilerinde, muhtemelen Sasaniler'in saldırılarından korumak için küplerin arasına saklanmış olarak bulundu. Bronz, bütüncül ve böyle korunmuş dünyada tek örnek. Heykel 1,6 metre ama en çarpıcı özelliklerinden birisi göz bebeklerinin altın ve gümüşten yapılmış olması. Mars, savaş tanrısı, bereket ve gücü simgeliyor. Bir elinden mızrakla savaşı simgeliyor, diğer elinde kıvrımlı dallarla da bereketi simgeliyor. Artık ziyaretçilerimiz bu yapılan terasla heykeli daha yakıdan görecekler."





Müzede bir birinden değerleri eserin yer aldığını belirten Çeber, "Zeugma Mozaik Müzesi en çok 'Çingene Kızı'yla özdeşleştiriliyor, en çok bilinen eserimiz, çok da kıymetli ama Mars heykeli de bizim için çok önemli eserlerimizden biri. Müzede bunun gibi birbirinden kıymetli eserler var." dedi.



