Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep Valisi Çeber, Mars heykeline yapılan seyir platformunu inceledi

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan Mars heykelinin daha yakından görülebilmesi için yapılan seyir platformunu inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müze Müdürü Özgür Çomak'tan bilgi alan Çeber, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ülkenin önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.


        Müzenin her geçen yıl ziyaretçi sayısının katlanarak arttığını ve 2025 yılından 650 bine yakın ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Çeber, şunları söyledi:


        "Biz de bu ilgiye paralel müzemizde geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Mars heykeline önceden mesafeli bir noktadan bakıyorduk. Bununla aldığımız talepler üzerine teras yaptık. Mars heykeli dünyada tek. Zeugma Antik Kenti'nde 2000 yılında yapılan kurtarma kazılarında Poseidon Villası'nın kilerinde, muhtemelen Sasaniler'in saldırılarından korumak için küplerin arasına saklanmış olarak bulundu. Bronz, bütüncül ve böyle korunmuş dünyada tek örnek. Heykel 1,6 metre ama en çarpıcı özelliklerinden birisi göz bebeklerinin altın ve gümüşten yapılmış olması. Mars, savaş tanrısı, bereket ve gücü simgeliyor. Bir elinden mızrakla savaşı simgeliyor, diğer elinde kıvrımlı dallarla da bereketi simgeliyor. Artık ziyaretçilerimiz bu yapılan terasla heykeli daha yakıdan görecekler."


        Müzede bir birinden değerleri eserin yer aldığını belirten Çeber, "Zeugma Mozaik Müzesi en çok 'Çingene Kızı'yla özdeşleştiriliyor, en çok bilinen eserimiz, çok da kıymetli ama Mars heykeli de bizim için çok önemli eserlerimizden biri. Müzede bunun gibi birbirinden kıymetli eserler var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Benzer Haberler

