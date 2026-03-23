        Gaziantep'te hemzemin geçitte demir yolu bakım aracıyla öğrenci servisi çarpıştı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte demir yolu bakım onarım aracı ile okul servisi çarpıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 18:34 Güncelleme:
        M.Ş. İdaresindeki demir yolu bakım ve onarım aracı, H.P. Yönetimindeki 27 S 6781 plakalı okul servisi ile İslahiye-Suriye hattı Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, servis aracında öğrenci bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Ekipler, kazanın yaşandığı hemzemin geçitte incelemelerde bulunurken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Öte yandan kaza anı, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, seyir halindeki demir yolu bakım onarım aracına rağmen servis sürücüsünün hareket ettiği, çarpışma anı ve servis aracının sürüklendiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği
        Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde yoğun ilgi gören Mars heykelinin önü genişletildi...
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde yoğun ilgi gören Mars heykelinin önü genişletildi...
        Gaziantep Valisi Çeber, Mars heykeline yapılan seyir platformunu inceledi
        Gaziantep Valisi Çeber, Mars heykeline yapılan seyir platformunu inceledi
        İslahiye'de leylek akını Yüzlerce leylek göç yolunda görüntülendi
        İslahiye'de leylek akını Yüzlerce leylek göç yolunda görüntülendi
        Katları tek tek dolaşıp, daire önlerindeki ayakkabıları çaldılar
        Katları tek tek dolaşıp, daire önlerindeki ayakkabıları çaldılar
        Araban Belediye Başkanı Özdemir'den suyun verimli kullanılması çağrısı
        Araban Belediye Başkanı Özdemir'den suyun verimli kullanılması çağrısı