Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nda imza günü

Birçok yazarı öğrencileriyle buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 2021 yılının son söyleşi ve yazar buluşmasında “Zeugma Çingene Kız” adlı kitabın yazarı Özge Mazırık Çamlı’yı ağırladı. Çamlı kitabı hakkında bilgiler verirken öğrencilerin merak ettiği konulardaki sorularını da yanıtladı.

Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, yılın son etkinliklerini büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyor. Yazarlarla buluşma ve imza günü etkinlikleri kapsamında bu kez de “Zeugma Çingene Kız” adlı kitabın yazarı Özge Mazırık Çamlı’yı ağırlayan GKV Özel Okulları öğrencileri, kitap hakkında yazarından bilgiler alarak merak ettikleri konulardaki sorularını sordular. Söyleşi sonrası öğrencilere kitaplarını da imzalayan yazar Çamlı GKV Özel Okullarının misyonu ve vizyonuyla Türkiye’nin en ideal okullarından birisi olduğunu ifade etti.

“Öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Bugün öğrencilerimizle birlikte tarihin en önemli dönemlerine bir yolculuk yaparak gerek ülkemizin gerekse kentimizin en önemli tarihi kültürel mirasları arasında ilk sıralarda yer alan Zeugma ve Çingene Kızı hakkında bilgiler aldık. Türkiye ve Gaziantep için önemli bir kültürel miras olan mozaiklerin tarihine yolculuk yaptılar. Yazarımız, ayrıca 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş haftası dolayısıyla neden Antep değil de Gaziantep olduğunu da öğrencilerimize anlattı. Okudukları kitapla ilgili merak edilen her şeyi soran öğrencilerimiz etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle güzel bir etkinlikte öğrencilerimizle bir araya gelip onlara keyifli dakikalar yaşatan genç yazar Özge Mazırık Çamlı'ya teşekkürlerimizi sunuyor, okumayı alışkanlık haline getiren, okuduğunu anlayan ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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