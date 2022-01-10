Av tüfeğiyle oynayan çocuk kazara kardeşini öldürdü



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 12 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken kazara tetiğe basması sonucu saçmaların isabet ettiği 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Çocuk tüfekle oynarken kazara tetiğe bastı ve tüfekten çıkan saçmalar odada bulunan kardeşi M.Y.'ye isabet etti. Silah sesini duyan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşinin ölümüne neden olan çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldü.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan küçük çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği yönündeki yerel bir internet sitesinin iddiaları üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini ifade ederek, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" paylaşımını yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2022-01-10 22:59:20



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