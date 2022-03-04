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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep’e 8 yılda 1.37 milyar TL’lik yatırım

İHA

Toroslar EDAŞ’tan Gaziantep’e 8 yılda 1.37 milyar TL’lik yatırım

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 1 Ekim 2013 itibariyle hizmet vermeye başladığı Gaziantep’e kesintisiz enerji için toplam 1.37 milyar TL tutarında dağıtım şebekesi yatırımı yaptı. 8 yıl içerisinde 198 bin 710 adet arızaya müdahale edilerek enerji arzı ve sürekliliği sağlandı.

Elektrik dağıtımında yatırımın liderlerinden Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Gaziantep’te sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanması adına yaptığı yatırımlarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor ve şehrin enerji ihtiyacını karşılıyor. Özelleştirme sürecinin ardından 1 Ekim 2013’te göreve başlayan şirket, Gaziantep’teki müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için geride bıraktığı 8 yıllık görev süresince 1.37 milyar TL tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdi.

Elektriğin kesintiye uğraması, hayatımızın olağan akışında aksamaya yol açarken, şirket benzeri aksiliklerin olmaması adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yeni yatırımlarla birlikte mevcut şebeke ve ekipmanlarının bakımlarını yapan şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 50 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 29 bin 126 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 13 bin 175 adet ekipman ve şebeke unsurları iyileştirildi.

Yapılan yatırımlar kapsamında Gaziantep’te 738 megavat kurulu gücünde olan 781 adet trafo, bin 316 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 747 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 837 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 374 kilometre orta gerilim hattı elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebekenin işletilmesi, bakımı, onarımı ve talebi karşılayacak yeni yatırımların gerçekleştirilmesi gibi geniş bir sorumluluk da yerine getiriliyor.

200 bine yakın arızaya müdahale edildi
Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 8 yıldır hizmet verdiği Gaziantep’te 198 bin 710 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

Türkiye’deki ortalama enerji artışının üzerinde bir talebin karşılandığı Gaziantep’in elektrik tüketim talebinde yüzde 31 oranında artış yaşandı. Talep artışının kesintisiz enerji artışıyla karşılanması için Toroslar EDAŞ, yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 300, trafo kurulu gücü ise yüzde 70 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözüm sundu.

Müşteri ilişkileri ile 7/24 taleplere çözüm üretiliyor
Şirket, planlı kesinti sayı ve sürelerini minimumda tutmaya özen gösterdiği gibi yine bu planlı kesintileri en az 48 saat öncesinden müşterilerine internet sitesi üzerinden açıklıyor. İletişim ve adres bilgilerini sistemimizde güncel tutarak talepte bulunan müşterilere de bu bilgileri iletiyor. Müşteri taleplerinin daha hızlı ve kaliteli karşılanması amacıyla Gaziantep iline, 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet veriyor.

Verilen bilgiye göre 2016 yılından bu yana 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, toroslaredas.com.tr web sitesi, WhatsApp İhbar Hattı 0(322) 186 00 00 ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 8 milyon 774 bin 536 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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