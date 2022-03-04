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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere emperyalizmin tuzakları uyarısı

İHA

Öğrencilere emperyalizmin tuzakları uyarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından Emperyalizmin Tuzakları Konferansı GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
GAÜN Adem Topluluğu tarafından hazırlanan konferansta emperyalizmin sömürgecilik anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Akbaş konuşmasında, öğrencilere emperyalizm tuzaklarına karşı dikkatli olmalarını söyleyerek, uyarılarda bulundu. Emperyalizmin sadece bir sahada değil birçok alanda kurduğu tuzaklarla faaliyet gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Akbaş şunları söyledi:
“Bu tuzak gıda sektöründe olabilir. Öyle bir tohum üretilir ki size satar ve bir daha bundan tohum elde edemezsiniz. Siz televizyon dizilerini seyrederken farkında olmadan bir taraftan petrolünüz gider, enerjinize el konulur, planlar çevrilir. Çeşitli televizyon dizileriyle uyutulursunuz. Bazen bir mafya dizisi, psikolojik rahatsızlığı ifade eden, kadınerkek ilişkilerini konu alan veya yanlış ilişkiler üzerine kurgulanmış bir dizi olabilir. Bunlar toplumu başka yöne yönlendirir. Böylelikle toplum sömürüldüğünün farkında olmaz.”
Prof. Dr. Akbaş konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Emperyalizm şu tuzağı da kurar; ilk önce kişiye içki, sigara gibi sağlığa zararlı maddeleri ücretsiz temin edey, alıştırır. Alıştırdıktan sonra önce parayla satmaya başlar. Bu sefer neye müptela edilmişse onu elde etmek için kişi yasal olmayan eylemlere yönelebilir, bu da başka bir tuzak. İşin başka bir boyutu; bir terör örgütü kurulur. Örgüte eleman bulmanız için işsizliğin olması lazım. Yoksa çalışan karnı doyan bir insan zaten örgüte üye olmaz, teröre bulaşmaz. O kişi alınarak çok büyük maaşlarla silahlı örgütlerde kullanılır. Yine bir başka acı tehlike ise şu anda 7 milyon üniversite öğrencisinin kredi kartı tuzağıyla karşı karşıya kalması. Bunu anlatmak lazım. Mezhepler, ırklar üzerinden insanları savaştırabilirler. İki ülke arasında bir sınır sorunu ortaya çıkarılır. İki komşu ülke birbirine düşman edilir. Tuzaklar çok, bize düşen bu tuzakların farkında olmak.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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