Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te buluştu

İHA

Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) tarafından kurulan ve kısa sürede diğer üniversiteler ile organize sanayi bölgelerine ilham olarak bir model olmayı başaran OSB TEKNOKENT tarafından düzenlenen “Yazılım Buluşmaları” etkinliklerinin birincisi, Gaziantep Şehitkâmil Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Yazılım ekosisteminin paydaşlarını Gaziantep’te bir araya getirerek sektörde hızla değişen dinamikleri paylaşmak için düzenlenen etkinlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen ve sayıları 20’yi bulan davetli konuşmacı, sanayide dijital dönüşüm, kurumsal kaynak planlama yazılımları, oyun geliştirme, blokzincir teknolojileri, NFT, Metaverse ve benzeri konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"HKÜ, yazılım geliştirme ekosistemini destekliyor"
Başta mezun olduktan sonra yazılım sektöründe çalışmayı hedefleyen bilgisayar ve yazılım mühendisliği öğrencileri olmak üzere, öğretim elemanları, yazılım geliştiriciler ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Yazılım geliştirme ekosisteminin gelişmesi ve desteklenmesi Türkiye’nin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gerek Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerimiz, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla ve gerekse de Teknokentimizdeki girişimcilerimizle yazılım ekosisteminin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünkü etkinlik de bunun bir göstergesidir. Geleceğe yön verecek yazılımcıların bu salonda olduğuna inanıyorum” dedi.

"OSB Teknokent yükselen bir değerdir"
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak olarak kurmuş oldukları OSB TEKNOKENT’in ÜniversiteSanayi İşbirliği’nde yükselen bir değer olduğunu ifade eden OSB TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Savaş, “Teknokentimizin A ve B blokları hizmete girdi. 50’ye yakın girişimciye ev sahipliği yapıyoruz. Üretimin ihtiyaçları için proje geliştiren girişimcilerimiz var. Yazılım ve oyun geliştiren girişimcilerimiz de var. Yoğun talep nedeniyle şimdi C Blok’un inşaatına da başlıyoruz. Yazılım herkesi ilgilendiriyor. Kendi yazılımlarımızı kendimizin geliştirmemiz gerekiyor. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolphin Ajans global oldu Gaziantep'in 27 yıllık reklamcısı Avrupa’da ajans açtı
YEREL HABERLER Dolphin Ajans global oldu Gaziantep'in 27 yıllık ...
Gaziantep'te kar yağışı sürprizi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yağışı sürprizi
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3’üncü ...
Adalet Eski Bakanı Gül Araban’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Eski Bakanı Gül Araban’ı ziyaret etti
GAÜN’de Göç Çalıştayı
YEREL HABERLER GAÜN’de Göç Çalıştayı
Büyükşehir’in obezite kampında 320’yi aşkın kişi fazla kilolarından kurtuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in obezite kampında 320’yi aşkın kişi ...
45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada dolandırıcılara kaptırdı Sosyal medya hesabından zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira dolandırıldı Yaşlı adamın Facebook paylaşımı 5 milyon liraya patladı
YEREL HABERLER 45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada ...
Ehliyet sınavına maskesinde kamerayla girerken yakandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavına maskesinde kamerayla girerken ...
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştı Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulaktan ses cihazı çıktı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek Ehliyet ...
GASİMEP projesi’nin başarısı ödülle taçlandı MEB ve GSO iş birliğinde hayata geçirilen GASİMEP projesi ödüllendirildi
YEREL HABERLER GASİMEP projesi’nin başarısı ödülle taçlandı MEB ve ...
Hedeflerinize ulaşmak SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
YEREL HABERLER Hedeflerinize ulaşmak SANKO Üniversitesi İslahiye ve ...
Ramazan ayında beslenme önerileri SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Ece Erözgür: “Ramazan ayında yeterli ve dengeli günlük beslenmeyle vücudun düşen enerji ihtiyacı karşılanmalıdır”
YEREL HABERLER Ramazan ayında beslenme önerileri SANKO Üniversitesi Arş. ...
Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ...
Şahinbey'de e spor turnuvası
YEREL HABERLER Şahinbey'de e spor turnuvası
33 Kadın Belgeseli Gaziantep’in tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 33 Kadın Belgeseli Gaziantep’in tanıtım toplantısı ...
Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha
YEREL HABERLER Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha
Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler Paletli yüzmede başarılı seri devam etti 24 farklı spor kulübünden 152 sporcu yarıştı
YEREL HABERLER Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler Paletli ...
Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu; sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu; sosyal medya ...
Uyuşturucu operasyonunda annesinin Ankara’da dediği zanlı yan evde çıktı Anne ile oğlunun "Ankara" planını polisin dikkati bozdu TikTok fenomeni polislerden saklanırken kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda annesinin Ankara’da dediği ...
SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç üçüncülük kazandı Gaziantep Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencileri bir birincilik, üç ...
Elçi Müsteşarı Simon, Alman öğrencilere GAÜN’ü önerdi
YEREL HABERLER Elçi Müsteşarı Simon, Alman öğrencilere GAÜN’ü önerdi
Okulda Şenlik Var projesi sporla farkındalık oluşturuyor 2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
YEREL HABERLER Okulda Şenlik Var projesi sporla farkındalık ...
Şerit değiştiren tır otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şerit değiştiren tır otomobile çarptı: 1 yaralı
Öncelikli reklam platformu artık ''sosyal medya''
YEREL HABERLER Öncelikli reklam platformu artık ''sosyal medya''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.