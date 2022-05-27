Oğuzeli MYO öğrencilerinden çevre temizliği ve sağlık etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde çevre temizliği ve sağlık konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla etkinlik düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri tarafından Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde çevre temizliği ve sağlık konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla etkinlik düzenledi. GAÜN Öğretim Görevlileri Ali Altunbaş ve Ayşe Dürüye Bahar koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler çevre ve sağlık içerikli hazırlanan el afişleri ve broşürleri Oğuzeli ilçesinde esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

Geçtiğimiz yıl pandemi ve çevre sağlığı konusunda benzer bir etkinlik düzenlediklerini belirten Öğr. Görevlisi Ali Altunbaş, “Bu yıl pandemi süreci etkisini kaybetse de çevre temizliği ve sağlık her daim önemli olan bir konu olduğundan ilçemizde çevre temizliği ve sağlık konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için öğrencilerimizle afişler ve broşürler hazırladık. Öğrencilerimiz de esnafları, okulları gezerek broşürleri dağıtıp, afişler astı” diye konuştu.

Öğr. Görevlisi Ayşe Dürüye Bahar da çevre temizliğinin sağlık üzerindeki önemli etkileri olduğunu bu nedenle geçen yıl yaptıkları etkinliği öğrencilerle devam ettirmek istediklerini söyledi.

Okul olarak çevre sağlığına oldukça önem verdiklerini aktaran Oğuzeli MYO Müdürü Prof. Memet Şahin, “Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz bunun okul dışında da sağlanması için bu tür çeşitli etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Amacımız daha temiz bir çevrede daha sağlıklı bir toplumda yaşamaktır” dedi.

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