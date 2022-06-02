GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu

İHA

GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Eğitim takvimine her ay birçok faydalı içerik ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Online mecralarda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “2022 Haziran ayı eğitim takvimimiz için birbirinden faydalı, farklı ve güncel içerikler hazırlandı. Yine bildiğiniz gibi sınır tanımayan, mekân ve zaman sınırını aşarak binlerce kişiye erişeceğimizi düşünüyoruz. Eğitim birimindeki uzmanlarca seçilen konularla kitlelere erişecek eğitimlerin yararlı olmasını temenni ediyorum'' dedi. Mayıs ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci “Mayıs ayında Birliklerimizce sekiz farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 3 bin 204 kişi katıldı. Ayrıca belirtmek de fayda var ki GAİB hizmet binamızda, Kahramanmaraş ve Malatya İrtibat büromuzda gerçekleştirdiğimiz yüz yüze verilen ‘Uygulamalı Karbon Ayak İzi’ ile toplamda 121 katılımcıya ulaştık. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’dan sonra 131415 Haziran’da Diyarbakırlı ihracatçılarımızla buluşacağız. Bu vesileyle başvuruları devam eden eğitimimiz için Avrupa Birliğine ihracat yapan tüm Diyarbakırlı ihracatçılarımızı bu eğitime katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu eğitim Avrupa Birliği’ne ihracat yapan firmalarımızın ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda kılavuz olması için konunun uzmanlarıyla tasarlandı ve sunuldu” şeklinde konuştu. Açıklamasında Haziran ayında takvime eklenen eğitimlere de değinen Kileci “Haziran ayında birbirinden farklı konularımızla ihracatçılarımızla olacağız. Dış ticarette nakliye ve lojistik uygulamaları, destekler, dış ticarette satış tekniklerine dair yeni yaklaşımlar, dış ticarette navlun ve sigorta uygulamaları, mikro ihracat gibi eğitim konularıyla çalışma alanımızda ve gündelik hayatımızda faydalanabileceğiniz unsurları ele alacağız. Sonrasında ise dijital iletişimde görgü kuralları eğitimi ile gündelik hayatımızda dikkat etmemiz gereken adabı muaşeret kurallarını dijital dünyaya entegre etmenin yollarını konuşacağız ve sosyal medyada bilinçli kullanıcı olmak isteyen herkesin dikkatini çekecek olan dijital dünyanın içinde kendimizi ne kadar doğru yansıtıyoruz. Dijital görgü kuralları ile sosyal mecralarında kendimizi nasıl daha doğru ve etik ifade ederiz onu konuşacağız. Sosyal medya bu kadar hayatımızda, bu kadar önemliyken iş hayatındaki yerini de göz önüne alarak Linkedin’e GirişLinkedin 101 dersiyle profesyonel iş hayatımızı daha nitelikli yansıtmayı ele alacağız. Ayrıca, dış ticarette risk kavramı ve risk yönetimi, excelde pivot tablolar ve grafik oluşturma, uygulamalı depo ve stok yönetimi, iş yerinde kapsayıcılık ve ön yargı yönetimi, ithalat vergileri ve muafiyetleri/istisnaları, dahilde işleme rejimi uygulama örnekleri ve iş dünyasında duygusal dayanıklılık konularıyla katılımcılarımıza her zaman olduğu gibi kaliteli eğitimlerle ulaşmak için heyecanlıyız. Tüm katılımcılarımızın profesyonel iş hayatında aranan niteliklere erişme yollarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Eğitimlere erişim
Eğitimlerimize ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler birliğin resmi internet sitesinden eğitim takvimine ulaşabiliyor. Haziran ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/470.html linki üzerinden kayıt olabiliyor. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderiliyor. Yayınları canlı izleyemeyenler Youtube kanalımızdan https://www.youtube.com/gaibgaziantep linki üzerinden eğitimlere erişebiliyorlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 10 gözaltı
Sınava girecek öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere moral ziyareti
Uluslarası farmasötik ve biyomedikal bilimler sempozyumu
YEREL HABERLER Uluslarası farmasötik ve biyomedikal bilimler ...
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Operasyonda 9 adet tabanca ile 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü ...
Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda ...
Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele ...
Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini bekliyor
YEREL HABERLER Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini ...
Gaziantep'ten 5 ayda 4.3 milyar dolar ihracat GTO Başkanı Yıldırım: ''İhracat başarımız sekteye uğramasın''
YEREL HABERLER Gaziantep'ten 5 ayda 4.3 milyar dolar ihracat GTO ...
Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi
YEREL HABERLER Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra ...
Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya ...
Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacak Çocuklarının gözü önünde karısını öldüren öfkeli koca silahı CHP binasındaki ağabeyinden almış Görgü tanığı: “Silahı CHP Oğuzeli İlçe binasında ağabeyinden aldı”
YEREL HABERLER Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl ...
Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama Operasyonda 37 bin 700 lira sahte para ile 2 kilo bonzai ele geçirildi Gaziantep ve Adıyaman’da sahte para çetesine operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
YEREL HABERLER 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye ...
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB Başkanı Şimşek: "Gaziantep, kalkınmanın lokomotifi haline geldi'' ''ISO 500'deki firma sayımızı artması başarımızın tesadüf olmadığını gösteriyor''
YEREL HABERLER Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB ...
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi günleri Kemik metastazlarına multidisipliner yaklaşımlar ele alınacak
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi ...
Mesut Acar'a 2 önemli görev
YEREL HABERLER Mesut Acar'a 2 önemli görev
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, ...
Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ödülü Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: ''Türkiye'nin gelişmesi için 118 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ...
LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
YEREL HABERLER LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.