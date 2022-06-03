Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü

KPSS lisans başvuruları için son tarih belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde GaziantepAdıyaman yolu üzerindeki Beykent Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çöp ve plastik malzemelerin bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-06-02 23:55:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.