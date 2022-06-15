SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan Babalar Günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Sevgi, güven ve saygıyı öğrendiğimiz, varlığıyla huzur bulduğumuz babalarımızın günü kutlu olsun” dedi.

Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, aile bireylerinin sağlık, mutluluk ve yaşantısı için elinden geleni yapan babaların, geleceğe hazırladığı çocukları için birer kahraman olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, “Yaşamını ailesine adayan, sevgi ve özveriyle her türlü zorluğu üstlenen babalarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz iyi birer insan olarak, ailemize ve vatanımıza sahip çıkmaktır. Sadece varlığıyla bile bizler için gücün timsali olan, evlatları uğruna her türlü fedakârlığa katlanan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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