Evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırdılar Dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

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Gaziantep’e gelen bir vatandaşı evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e şehir dışından gelen bir vatandaşın evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şüphelileri dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanırken 1’i ise serbest bırakıldı.

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