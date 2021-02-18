Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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