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Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Covid-19 şekil değiştirdi

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, haziran ayında günlük 1-2 olan pozitif vaka sayısının son günlerde 300'e kadar yükseldiğini söyledi. Buna karşın aşılanma oranlarının da arttığını kaydeden Tiryaki, haziran ayında 30-40 olan aşılanma sayısının şimdi 700'e kadar yükseldiğini söyledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Covid-19 şekil değiştirdi - Haberler
"Covid-19 şekil değiştirdi"
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Gaziantep'te mayıs ve haziran ayında günlük 1-2 olan pozitif vaka sayısının son günlerde 300'e kadar yükseldiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, vaka oranlarındaki hareketlenmeyle birlikte şehirde günlük 30-40 olan aşılanma rakamlarının da yaklaşık 700'e yükseldiğini kaydetti.

Pozitif vaka oranlarındaki artışın yoğun bakıma yansımadığını şu anda yoğun bakım servislerinde doluluk oranlarının yüzde 5 olduğunu ifade eden Tiryaki, pozitif vakalarda belirtilerin daha çok boğaz ağrısı, geniz yanması, ateş, halsizlik, kırgınlık, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

COVID-19 SALGINI ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Covid-19'un alt varyantlarının ortaya çıktığını söyleyen Dr. Tiryaki, "Covid-19'un BA.4-BA.5 gibi alt varyantları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda Türkiye'de de görülen vakalar büyük oranda BA.4-BA.5. Çıkan vakalar bu iki mutasyondan birisi gibi görünüyor. Laboratuvarlarda da bunu teyit etmiş durumdayız. Covid-19 salgını şu anda biraz şekil değiştirdi. Daha önceki semptomlarla birebir aynı değil. Şu anda daha çok belirtileri boğaz ağrısı, genizde yanma, hafif ateş, halsizlik, kırgınlık, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklinde kendisini gösteriyor. Kronik hastalarda ise bu akciğere tutulumu ile öksürük şikayetleri ile vatandaşlar geliyor" diye konuştu.

Tiryaki, hastanelerin doluluk oranlarının yüksek olmadığını ve pandemi hastanesi olarak devam edilen Dr. Ersin Arslan Ek Binasında Covid-19 yoğun bakım ünitesinin yüzde 3 doluluk oranı gösterdiğini söyledi.

Şehirde günlük birkaç olan pozitif vaka sayısının hızla artarak 300'e kadar yükseldiğini söyleyen Dr. Tiryaki, "Hastanelerimizin şu anda doluluk oranları yüksek değil. Şu anda tüm hastanelerimiz temiz hastane. Pandemi hastanemizin şu anda servislerdeki doluluk oranları da yüzde 5 seviyesinde. Gaziantep'te günlük vaka oranlarımız ise bu hareketlenmeyle birlikte 200 ile 300 vaka arasında değişiyor. Bu vaka oranlarının daha da yükselmesi söz konusu olabilir" ifadelerinde bulundu.

'GÜNLÜK AŞI RAKAMLARI 700'E KADAR YÜKSELDİ'

Pozitif vaka oranlarındaki artışla birlikte aşılanma oranlarında da hızlı bir yükseliş yaşandığına dikkat çeken Dr. Tiryaki, şöyle konuştu: "İnsanlardaki rahatlamayla birlikte ne yazık ki o zamana kadar çok iyi giden aşılama çalışmaları tüm Türkiye'de bir anda aşağı seviyeye indi. Neredeyse yok denilecek kadar az aşı yapılır duruma gelinmişti. Gaziantep'te de aşılama rakamları günlük 30- 40'a kadar düşmüştü. Şu anda ise vaka sayılarındaki hareketlenme ile birlikte aşı sayılarımız da artış gösterdi. Günlük aşı rakamlarımız 700'e kadar yükseldi. Vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Aşısının üzerinden en az 6 ay geçmişse, kronik hastalığı varsa, aşı yapılmasında fayda var. Aşı her hastanemizde yapılıyor şu anda. Tüm aşı çeşitlerimiz de mevcut."

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