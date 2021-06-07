İHA

Olay, Bey Mahallesi Ali Özalgan sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin yanında duran 2 kişinin şüpheli davranması üzerine polis ekipleri kimlik sormak istedi.

Polise kimliklerini vermek istemeyen şahıslar yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği polis memuru ile biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı polis memuru ameliyata alınırken diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ateş açan 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusu devam ediyor.