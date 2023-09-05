Gaziantep'ten İzmir'e gelip husumetlisini bıçakla ağır yaraladı
İzmir Bayraklı'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten geldiği öğrenilen B.Ş. (19) ile A.D. (22) arasında Bayraklı Sahili'nde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş, yanında bulunan bıçakla A.D'yi bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. B.Ş. ile A.D. arasındaki tartışmanın alacak meselesinden çıktığı iddia edildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.