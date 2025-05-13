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        Haberler Gündem Gaziantep’te konteyner yangını korkuttu - Güncel haberler

        Gaziantep’te konteyner yangını korkuttu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte boş konteynerde yangın çıktı. Depremzedeleri endişelendiren yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:43
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        Gaziantep'te konteyner yangını korkuttu
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        Fatih Mahallesindeki konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşın boşalttığı boş konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri ve dumanı gören depremzedelerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

        Çevredekiler korku ve panik ile boşalttıkları konteynerlerine geri dönerken, yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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