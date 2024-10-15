Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde silah sesleri

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

HASTANE BAHÇESİNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.