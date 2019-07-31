İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde merdiven altı sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, baskın düzenledikleri imalathanede biri Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



DEĞERİ 1 MİLYON LİRA OLAN 3 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan merdiven altı imalathanede inceleme yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan toplam 3 ton nargile tütünüyle birlikte üretimde kullanılan çok sayıda renklendirici, aroma, tütünlerin hazırlanmasında kullanılan karma makinesi, paketleme makinesi ve Türkiye’de ticareti yasak olan bir markanın ambalajlarına el koydu.

KAÇMAK İÇİN GİZLİ GEÇİT YAPMIŞLAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin imalathanede yaptığı incelemede, sağlıksız koşullarda nargile tütünü üretimi yaparak insan sağlığını tehlikeye atan şüphelilerin herhangi bir polis baskınında kaçmak için duvarı kırarak gizli geçit yaptıkları belirlendi. Hazırladıkları gizli geçitten kaçamadan polis ekiplerince yakalanan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.