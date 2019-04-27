Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep zorlu karşılaşmayı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitlikle tamamlamasını bildi.
Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir'in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor'un gollerini Volkan Okumak attı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30'a çıkardı.
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