Gazovik Orenburg - Krasnodar maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gazovik Orenburg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Krasnodar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Gazovik Orenburg 9 puanla 4. sırada, Krasnodar 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Gazovik Orenburg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Krasnodar, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gazovik Orenburg kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Krasnodar sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Gazovik Orenburg son haftadaki Rostov müsabasında 2-0 kazandı.

Krasnodar ise Tom Tomsk maçında 1-5 kazandı.

Gazovik Orenburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Gazovik Orenburg, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Krasnodar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Krasnodar, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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