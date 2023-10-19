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        Haberler Ekonomi Enerji Gazprom Başkanı Miller: "Sibiryanın Gücü üzerinden Çine gaz sevkiyatı yüzde 46,6 arttı"  - Enerji Haberleri

        Gazprom Başkanı Miller: "Sibiryanın Gücü üzerinden Çine gaz sevkiyatı yüzde 46,6 arttı" 

        Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Sibirya'nın Gücü boru hattından Çin'e yönelik Rus gazı sevkiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 46,6 arttığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:42
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        "Çine gaz sevkiyatı yüzde 46,6 arttı" 
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        Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, Miller, Çin'in başkenti Pekin'de, Çinli petrol ve doğal gaz şirketi CNPC'nin başkanı Dai Houliang ile görüştü.

        Görüşmede, Rusya'nın Sahalin bölgesinden Çin'e yönelik yeni bir hattın tasarım çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Miller, yine Çin'e yönelik Moğolistan'daki Soyuz Vostok hattının tasarım çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı.

        Gazprom'un Çin'e yönelik devam eden gaz sevkiyatına ilişkin de konuşan Miller, "Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e gaz sevkiyatı yüzde 46,6 arttı. Gazprom, arzı daha da artırmaya ve Çin'le birlikte kararlaştırılan güzergahlar üzerinden doğal gazı güvenilir bir şekilde sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

        Görüşmede ayrıca Gazprom ile CNPC arasında yıl sonuna kadar Çin'e ilave Rus gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesine yönelik bir anlaşma da imzalandı.

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