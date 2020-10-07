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Gazprom, Polonya'nın para cezası kararını temyize götürecek

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya makamları tarafından şirkete verilen 7,6 milyar dolar tutarındaki cezayı kabul etmediklerini ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Gazprom, Polonya'nın para cezası kararını temyize götürecek
AA

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK) tarafından, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle şirkete verilen para cezasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

UOKiK tarafından verilen cezanın "hukuk dışı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Verilen para cezasının büyüklüğü, Kuzey Akım 2 projesinin inşa edilmemesi için tüm imkanların kullanıldığına işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazprom'un, Polonya yasalarını ihlal etmediği belirtilerek, "Gazprom karara ilişkin temyiz hakkını kullanacak." bilgisi verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un Polonya'ya yönelik gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

- İnşaat çalışmaları 2019 sonunda durdurulmuştu

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

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