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        Haberler Dünya Gazze'de 18 Mart'tan beri 595 çocuk ve 308 kadın hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gazze'de 18 Mart'tan beri 595 çocuk ve 308 kadın hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkesi bozmasıyla başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarında 595 çocuk ve 308 kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:33
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        Gazze'de 18 Mart'tan beri 595 çocuk hayatını kaybetti
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        Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamasından bu yana 595 çocuk ve 308 kadını öldürdüğünü bildirdi.

        Filistin İnsan Hakları Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in askeri saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte, kadınlar ve çocuklar ölümler listesinde başı çekti. Kadınlar ya canlarını kaybediyor ya da çocuklarını kaybediyor.” ifadelerine yer verdi.

        Açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının çökmesinden bu yana öldürülen çocuk sayısı 595’e, kadın sayısı ise 308’e ulaştı.

        Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam çocuk ölü sayısı 18 bin 44’e, kadın ölü sayısı ise 12 bin 402’ye yükseldi.

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        Açıklamada, 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkes sürecinde bile soykırım suçlarının tamamen durmadığı, “bu sürecin, insanları yavaşça öldüren kırılgan bir ateşkesin gölgesinde sürdüğü” belirtildi.

        Gazze'deki Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani, “Kaç çocuğun ve kadının daha öldürülmesi gerekiyor ki dünya Gazze’de yaşananların açıkça bir soykırım olduğunu kabul etsin? Yaklaşık 18 bin çocuk ve 13 bin kadının öldürülmesi karşısında uluslararası toplumdan hâlâ net bir kınama gelmemesi, büyük bir ahlaki ve insani utançtır.” ifadelerini kullandı.

        ⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

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