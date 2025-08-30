Gazze'de 660 bin çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 23 aydır devam eden İsrail’in soykırım savaşı nedeniyle Gazze Şeridi’nde 660 bin çocuğun üçüncü yıldır okul dışında olduğunu açıkladı.

UNRWA’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır. Çocuklar her zaman korunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocukların eğitim hakkına vurgu yapılan açıklamada, “660 bin çocuk savaş nedeniyle üçüncü yıldır okul dışında.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “Gazze’de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya.” uyarısında bulunularak, ateşkes çağrısı yapılıp, çocukların okullarına ve hayatlarına dönmelerine izin verilmesi talep edildi.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı ise 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayı başlarında başlayacağını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında Gazze Şeridi’nde yaklaşık 700 bin öğrencinin ise iki yıllık yoksunluk ve hedef alınmanın ardından eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı, 70 bin öğrencinin ise iki akademik yıl boyunca liseye devam edemediği belirtilmişti.

Bakanlığın 7 Ekim 2023 ile 26 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki son istatistiklerine göre, savaşın başlangıcından bu yana İsrail, Gazze Şeridi’nde 17 bin 85’ten fazla ilk, orta, lise ve 1261’den fazla üniversite öğrencisini öldürdü, 25 bin 213’ten fazla ilk, orta, lise ve 2 bin 671 üniversite öğrencisini yaraladı.

Bakanlığa göre aynı dönemde, Batı Şeria’da İsrail yaklaşık 108 ilk, orta, lise ve 35 üniversite öğrencisini öldürdü, yaklaşık 739 okul ve 231’den fazla üniversite öğrencisini yaraladı ve 372 okul ile 413’ten fazla üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

Eğitim personelinin hedef alınmasına ilişkin verilerde ise, İsrail’in Gazze’de 739 ilk, orta, lise ve 226 üniversite öğretmenini öldürdüğü, 3.091 ilk, orta, lise ve 1.421’den fazla üniversite personelini yaraladığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Batı Şeria’da beş okul öğretmenini öldürdüğü, yaklaşık 21 kişiyi yaraladığı, 182’den fazla kişiyi tutukladığı ve yaklaşık 17 üniversite personelini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, ABD’nin desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.